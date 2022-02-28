كيف تعالجون تورم موضع الحقن؟

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ويتورم مكان أخذ الحقن، والذى قد يصل فى بعض الأحيان إلى ظهور علامات لبعض الكدمات الزرقاء، وعند ضغط المريض على تلك الكدمات قد يشعر بوجود كتلة تحت الجلد فى تلك المنطقة، مع الشعور ببعض الألم.

ويأتى تورم مكان حقنة تحت الجلد نتيجة ظهور رد فعل تحسسى يفرزه الجسم نتيجة المادة الفعالة الموجودة فى الحقنة، أو بسبب حقن الجلد بشكل خاطىء مما يسبب ظهور التورم أو كدمة.

كما يتسبب الألم الناتج عن الحقن فى ظهور أعراض الإنزعاج والضيق على الفرد، وبحثه عن طرق عديدة للتخلص من ذلك الألم والتورم فى أسرع وقت.

كيف يمكن علاج تورم مكان حقنة تحت الجلد والوقاية منه؟

1 - إن أبرز المصابين عرضة لمشاكل تورم الجلد، هم الأشخاص الذين يتناولون أنواع مختلفة من الإسبرين والأدوية الأخرى، لذا يجب إخبار الطبيب المُعالج بأى دواء يتناوله الفرد قبل وصفه للحقن.

2 - من أبرز طرق الحقن الخاطئة والشائعة هى الحقن بشكل مائل وخصوصاً فى منطقة العضل، حيث يتسبب ذلك فى تورم الجلد وتوسيع طبقة التورم ومكانها، ولكن ينبغى الحقن بشكل عمودى، أى الحقن بزاوية 90 درجة.

3 - بالنسبة للمصابين بمرض السكرى، فإنه يجب إستخدام إبر جديدة للإنسولين، حيث أن الإبر القديمة تعمل على ظهور صدمات فى الأنسجة وتورم وكدمات فى مكان الحقنة.

4 - إن بعض أبرز الحيل الطبية التى تعمل على الوقاية من تورم مكان حقنة تحت الجلد، هو وضع كمادات باردة على مكان الحقنة لمدة لا تزيد عن دقيقة قبل إعطاء الحقنة، حيث تعمل تلك الحيلة على التقليل من فرص حدوث تورم وإلتهابات فى الجلد المحقون، وتحمى البرودة الناتجة عن الكمادات الجلد والشعيرات الدموية الموجودة به من الضرر الناتج عن الحقن، كما يمكن إستخدام مكعبات الثلج أيضاً بديلاً عن الكمادات.

5 - يجب إستخدام إبر طويلة بدلاً من الإبر القصيرة، ذلك لأنها تسبب إلتهابات وتورمات فى الجلد، كما إذا كانت الحقنة تؤخذ فى منطقة البطن، فإنه ينبغى أن تكون بعيدة عن منطقة السُرة.

6 - تغير مكان الحقن، حيث يتسبب أخذ الحقنة فى نفس المكان دائماً وبشكل متكرر قد يعمل على ظهور أعراض للإلتهابات والتورم، ويمكن فى بعض الأحيان على المدى المتوسط أن يعمل على ظهور ندبة.

7 - فى بعض الحالات قد تتشنج عضلات المريض قبل عملية الحقن، مما يسبب ألم شديد أثناء أخذ الحقنة، وما بعدها، ويظهر تورم فى الجلد مع الشعور ببعض الألم فضلاً عن تضرر الأوعية الدموية، لذا يجب على المريض الإسترخاء بشكل تام.

8 - بعد عملية الحقن يجب تدليك مكان الحقن، وذلك لتوزيع الدواء المحقون فى جميع أنحاء الجسم، وعدم تركزه فى منطقة العضلات.

9 - لتسريع عملية الشفاء والتعافى من تورم مكان حقنة تحت الجلد، يمكن عمل كمادات دافئة على مكان الإلتهاب لمساعدة الدم على التدفق.

10 - بالنسبة للأطفال، فأنه يمكن إستخدام كوباً من الماء البارد مخلوطاً به ملعقة ونصف من النشأ، وخلطهم معاً بشكل جيد، وفرد الخليط على مكان تورم الجلد المحقون عند الطفل.