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الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10 الاف و962 إصابة و207 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد الى 136 الفا و838 شخصا.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنین تم تسجيل 10 الاف و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و51 الفا و429 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان 3 الاف و952 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 652 الف و188شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 844 ألفا و117 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 486 ألفا و457 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 23 مليونا و196 ألفا و256 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و526 ألفا و830 جرعة.

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الصحة الايرانية: 207 وفاة واکثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

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