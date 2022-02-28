رئيس وكالة الفضاء الإيرانية يتفقد حظائر معهد أبحاث المواد والطاقة

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وقام حسن سلارية رئيس وكالة الفضاء الإيرانية ، وحسين صميمي ، رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني ، خلال جولتهما في أصفهان بتفقد معهد أبحاث المواد والطاقة في أصفهان وبحث سير العمل في إنشاء وتشغيل اصفهان الذكي والتحديات القائمة.

وقدم جعفر قيصري ، رئيس مدينة أصفهان العلمية والبحثية خلال الاجتماع، وبناءً على التزامات مدينة أصفهان العلمية والبحثية لدفع مذكرة التفاهم ، قدم تقريرًا عن خطط المدينة لإنشاء مصنع للابتكار في مركز ابحاث المواد والطاقة في اصفهان وتقررتنفيذ هذه المشاريع وفقًا للجدول الزمني ومرحلة بمرحلة .

ومع زيارة رئيس وكالة الفضاء الإيرانية ورئيس معهد أبحاث الفضاء إلى أصفهان ، تم الاطلاع على وضع تجهيز حظائر معهد أبحاث المواد والطاقة في أصفهان ووضع إنشاء مجمع أصفهان الذكي على جدول الأعمال.