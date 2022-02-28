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تأجيل المحادثات الاماراتي الروسية في موسكو لهذا السبب..

تأجيل المحادثات الاماراتي الروسية في موسكو لهذا السبب..
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أرجأ وزير الخارجية الإماراتي، "عبدالله بن زايد آل نهيان"، زيارته لروسيا، الإثنين، لأسباب صحية، بحسب مصدر دبوماسي.

العالم - الامارات

وتزامن تأجيل الزيارة مع الانتقادات التي تعرضت لها الإمارات بسبب امتناعها عن التصويت على قرار أممي لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الوفد الإماراتي أجل زيارته المقررة إلى موسكو، الإثنين، لأسباب صحية بعد حادث مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وكان مقررا، في وقت سابق، الإثنين، عقد محادثات بين وزيري خارجية البلدين "عبدالله بن زايد آل نهيان" و"سيرجي لافروف"، في موسكو.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن امتنعت الإمارات، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت، الجمعة الماضي، على مشروع قرار أمريكي وألباني في مجلس الأمن يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها.

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