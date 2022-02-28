الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

البلوجر التركي كوكسال بابا يثير الجدل في مصر

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أثارت زيارة البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا إلى مصر، ضجة وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النواب في مصر.

العالممنوعات

وبحسب "صدى البلد"، فقد اعتبر عدد من النواب، أنه أثناء زيارة البلوجر كوكسال بابا جرت إهانة العلم المصري حيث قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار"، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب زيارة كوكسال بابا وطريقة استقباله داخل مصر وما حدث بها من تجاوزات وبالأخص إهانة العلم المصري.

وأضافت النائبة بأنها تقدر كوكسال بابا، "لكن حديثه في الفيديوهات يتنافى مع قيم المصريين، كما أن وضع العلم المصري خلفه على كرسي عال مرفوض تماما، وهذه الأمور يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وهناك طريقة أخرى لعمل دعاية محترمة جدا".

وكان البلوجر التركي كوكسال بابا قد زار مصر خلال الأيام الماضية، للترويج لأحد مطاعم المشويات في مدينة 6 أكتوبر، واستقبل كوكسال بابا عند وصوله إلى المطار بطريقة مثيرة للجدل، إذ كانت بانتظاره سيارة فارهة ورافقه حراس شخصون وعشرات الكاميرات والمعجبون.

ويحظى البلوجر التركي بشعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصيصا في العالم العربي، حيث يستحضر المستخدمون صوره ومقاطع مصورة له للتعبير عن مواقف يومية عدة، وبدأت شهرة كوكسال في عام 2016 بعد ظهوره في فيديو أثناء مشاجرة مع رجل ضخم الب.

وحصد هذا الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، ويمتلك كوكسال بابا أكثر من 3 ملايين متابع على حسابه بموقع"إنستغرام" و3.2 مليون متابع على "تيك توك"، وحصل على الذراع الذهبية من منصة اليوتيوب، بعد تخطي قناته الخاصة مليون مشترك عام 2021.

روابط ذات صلة

سفارة مصر في أوكرانيا توجه رسالة جديدة للمواطنين المصريين

مجلس الأمن يوجه رسالة إلى مصر

مذيع مصري يثير غضب المنقوش + فيديو

وفاة آخر مدير لمخابرات القذافي في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. الاحتلال يقمع مئات المواطنين المتوافدين للأقصى لإحياء ذكرى الإسراء

127 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرئيس العراقي يوجّه بسحب مرسومين أحدهما يخص نجل محافظ النجف السابق

الحلبوسي يعلن موعد انتخاب رئيس للعراق

مؤتمر 'المقاومة طريق التحرير' يجرم التطبيع ويدعو لمواجهة المحتل

بالفيديو.. البلوجر التركي كوكسال بابا يثير الجدل في مصر