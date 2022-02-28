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شاهد.. طهران تعلن التوصل لمسودة إتفاق لإلغاء الحظر

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

مسودة إتفاق تم التوصل إليها بين الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر.. هذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشيراً إلى إن محادثات فيينا لا ترمي الى التوصل لاتفاق جديد، بل لإيجاد آلية لعودة واشنطن لالتزاماتها.

العالم - ايران

خطيب زادة لفت إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي سيطرحها رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني على الأطراف الأخرى، مشيراً الى أنّ الغرب وواشنطن لم يتخذا قراراً سياسياً بعد بشأنِ القضايا الرئيسية الثلاث، وهي إلغاء الحظر، والتحققُ من ذلك، وتقديمُ الضمانات بعدمِ الانسحاب من الاتفاق النووي مرةً أخرى.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أنّ طهران حاولتْ توضيحَ خطوطِها الحمراء ومواقفِها للأطراف الغربية، ومنطقِها وكيفيةِ حلِ القضايا العالقة.

لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي شددت في بيان على أن تحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من خلال رفع الحظر معيار لأي اتفاق محتمل مع مجموعة أربعة زائداً واحد مؤكدة وبعد إجتماع عقدته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الحفاظ على الخطوط الحمراء للمصالح الوطنية في المحادثات بما في ذلك رفع الحظر والحصول على الضمانات اللازمة والتحقق الدقيق من ذلك.

اللجنة أكدت أيضاً على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية مشددة على أن المحادثات لم تنته بعد وأن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات سياسية صعبة في هذا المجال.

هذا ووصل كبير المفاوضين الايرانيين 'علي باقري كني' الى فيينا لمواصلة محادثات الغاء الحظر مع مجموعة أربعة زائد واحد حيث كان قد استبق المباحثات بتصريح شدد من خلالها على ان الاقتراب من النهاية في المحادثات لايعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية ملفتا ان الوصول الى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من التوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوه النهائية.

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