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لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات أم درمان

لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات أم درمان
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت لجنة أطباء السودان مساء يوم الاثنين بأن متظاهرا قتل في أم درمان مع تجدد الاحتجاجات المناوئة للإنقلاب.

العالم أفريقيا

وبحسب "روسيا اليوم"، ومن جهته أكد المكتب التنفيذي لـ"قوى الحرية والتغيير" مصرع متظاهر في أم درمان.

وقال المكتب التنفيذي في بيان: "أظهرت الثورة السودانية مرة أخرى قدرتها على النجاح في تجاوز القمع المفرط بالخرطوم وصولا إلى القصر الجمهوري يوم 28 فبراير".

وأضاف أن قوات الأمن تصدت بوحشية لفض تجمع الثوار أمام القصر وتبذل في الوقت نفسه ما وسعها من قمع فى كل من بحري وأم درمان ضد المتظاهرين السلميين.

وأفادت بأن متظاهرا لقي مصرعه في أم درمان بالإضافة لعشرات الجرحى.

وشددت "قوى الحرية والتغيير" على أنه لا تراجع عن مسيرة النضال السلمي لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

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