اجتماع غير رسمي لوفود إيران والاتحاد الأوروبي ومجموعة 4 + 1 في فيينا

العالم - ايران

والتقى اعضاء الفريق الايراني المشارك في المفاوضات النووية، بفندق كوبورغ في عاصمة النمسا اليوم الاثنين، نظراءهم لدى الدول الاعضاء في مجموعة 4+1 وممثل الاتحاد الاوروبي.

وانعقد هذا الاجتماع بعد ساعات قليلة من وصول رئيس الوفد الايراني المفاوض "علي باقري كني" الى عاصمة النمسا، وعلى امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين اطراف المفاوضات الجارية هناك.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، جرت لقاءات ثنائية على حدة بين اعضاء الفريق الايراني المفاوض ونضرائهم لدى الوفدين الروسي والصيني.

وكان كبير المفاوضين الروس "ميخائيل اوليانوف"، اكد في تغريدة له اليوم، انه "ما تزال هناك اجراءات مكثفة ينبغي القيام بها، من اجل حسم المفاوضات والتوصل الى اتفاق".

ولفت "اوليانوف" في هذا السياق، الى اللقاء الذي جمعه برئيس الفريق الايراني المفاوض "علي باقري كني" اليوم.