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اميركا ترفض التعليق على مسألة دعم انضمام أوكرانيا لأوروبا

اميركا ترفض التعليق على مسألة دعم انضمام أوكرانيا لأوروبا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

رفضت الإدارة الأمريكية التعليق، يوم الاثنين، على مسألة دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن دول الاتحاد هي من تتخذ القرار بهذا الصدد.

العالم - الأميرکيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ردا على سؤال حول رأي واشنطن بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم هذه الخطوة، "نحن لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وبالطبع نحن ندعم تطلعات أي دولة للانضمام إلى أي منظمة، وندعم قرار أي منظمة باتخاذ القرار".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد جاءت "لوقف سنوات من المناقشات"، واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويوم أمس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى أوكرانيا جزءا من الكتلة الأوروبية، ولكن في الوقت المناسب.

ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية أي تفاصيل أخرى بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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