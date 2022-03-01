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8 رؤساء دول أوروبية يطالبون الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية أوكرانيا على الفور

8 رؤساء دول أوروبية يطالبون الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية أوكرانيا على الفور
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

طالب ثمانية رؤساء لدول من شرق أوروبا والبلطيق في رسالة مفتوحة من الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا عضوية الاتحاد على الفور والبدء في مفاوضات لقبولها رسميا.

العالم - أوروبا

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رؤساء إستونيا وبلغاريا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا قالوا في هذه الرسالة المفتوحة: "ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم أقصى درجات الدعم لأوكرانيا ولتمكين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من البدء بخطوات فورية لمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد وبدء عملية المفاوضات"، مشيرين في هذا السياق إلى أنهم "في هذه اللحظة الحرجة، نجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع أوكرانيا وشعبها".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد وقع يوم الاثنين طلبا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ودعا عقب اتصال برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي إلى منح بلاده عضوية الاتحاد على الفور.

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8 رؤساء دول أوروبية يطالبون الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية أوكرانيا على الفور

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