تدشين حملة إعصار اليمن بمديريات مربع مدينة حجة

العالم - اليمن

وخلال التدشين أوضح عضوا مجلس النواب محمد مشلي الرضي و أحمد نصار أهمية تضافر الجهود والتحرك الجاد لدعم الحملة لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته، مؤكدين ضرورة التنسيق والعمل التكاملي في هذا الجانب ورفع التقارير حول مستوى سير الحملة.

فيما اكد وكيل المحافظة صادق الادبعي وشيخ مشايخ المحافظة شايف ابو سالم على دور الجميع في إنجاح الحملة وتعزيز عوامل الصمود والثبات في التصدي للعدوان ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

واشارا الى ضرورة اقامة الفعاليات التحشيدية في كافة القرى والعزل وتعزيز مستوى التنسيق بين كافة المكونات بما يكفل انجاح الحملة .

حضر التدشين مدراء مديريات شرس - حجة - المغربة - بني العوام وأمين عام نجره وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان.