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مصر تطالب بنزع السلاح النووي من كافة الدول

مصر تطالب بنزع السلاح النووي من كافة الدول
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، عن "طلب بلاده وفاء الدول النووية بالتزاماتها حول نزع الأسلحة النووية كاملة"، مؤكدا ضرورة "دعم تلك الدول لجهود التوصل لمعاهدة دولية من شأنها حظر إنتاج المواد الانشطارية".

العالم - مصر

وشدد شكري، خلال كلمة ألقاها، على هامش مشاركته في مؤتمر نزع السلاح، بالعاصمة السويسرية جنيف، على "ضرورة تأكيد عدم دخول الدول في شراكات للتعاون النووي بشكل لا يتسق بموجب التزاماتها باتفاقات عدم الانتشار".

وأشار الوزير المصري إلى "قرار 1995 الخاص بنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط"، مبينا أنه "بالرغم من هذا القرار ما زالت هناك بعض الدول لا تلتزم بما أقرته وكالة الطاقة الدولية مما يعنى أنه يمثل تهديدا للأمن الإقليمي على مستوى المنطقة".

واختتم شكري، بالتأكيد على أن "مصر تطلع إلى تقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام، مؤكدا أنها ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه".

وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا حول نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يومي 18 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في نيويورك.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952، هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن.

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