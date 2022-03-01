غزة ..تظاهرة حاشدة تضامنا مع انتفاضة الاسرى

العالم-فلسطين

وجاءت التظاهرة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية بشكل متزامن مع تظاهرات اخرى بالضفة الغربية المحتلة.

قال جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى إن مطالب الأسرى

عودة الامور إلى ماكانت عليه سابقا رفع الاجراءات والعقوبات الاخيرة وتقديم العلاج اللازم والفوري والضروري للأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد وإنهاء سياسة الاعتقال الاداري والعمل على عودة زيارات الأهل والمحامين.

واكد ان الحراك يتسع رويدا رويدا ويتصاعد باعتقادي أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد في داخل السجون وخارجها خاصة أن بيان الأسرى يؤكد أن الأمور تتجه للتصعيد حال لم تتراجع إدارة مصلحة السجون عن إجراءاتها.

واضاف:"سيبقي الشعب الفلسطيني خلف أسراه ولن يتركه حتى تحقيق مطالبهم والعمل على ضمان الإفراج عنهم.

من جهته اكد منذر الحايك القيادي في حركة فتح ان المطلوب محليا أن يتضامن الشعب الفلسطيني بالكامل تلبية لنداء حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في كل محافظات الوطن من أجل أن تصل رسالة للمجتمع الدولي والصليب الأحمر وجميع المعينيين بشؤون الأسرى أن الاسرى يتعرضون لإجراءات قاسية خاصة بعد عملية النفق الكبرى وهناك مضايقات في صلاة الجمعة ونقل الاسرى والمضايقات في الغرف.

وتابع، أن الأسرى سوف يتخذون إجراءات وخطوات تصعيدية.