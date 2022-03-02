عبدالفتاح السيسي في مرمى مواقع التواصل فما السبب؟

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توقع المصريون أن يقوم السيسي بتشجيعهم وإعطائهم جرعة قوة وطاقة إيجابية، دفع كلام السيسي دفع بناشطين إلى إطلاق حملة ارحل يا سيسي على مواقع التواصل، حيث كتب شريف بشأن هذا الموضوع: "من وإحنا اتنين واربعين مليون وشماعة الزيادة السكانية جاهزة بيعلقوا عليها فشلهم. هاتوا حد من الصين أو الهند اللي تخطوا المليار نسمة يعلمكم تديروا البلد إزاي".



وعلق"احمد كنجو": "طيب ارحل لشو قاعد على قلوب الشعب. مش لاقي تاكل بس لاقي تعمل عاصمة ادارية وقصور رئاسية بمئات الملايين؟ مش عارف تعلمهم بس تعرفظ تسجنهم وتعمل سجون كبرى؟".



من جهته "محمد فواز" كان له رأي مخالف: "اعتقد بأنه غير مناسب هذا الوقت لهذا المطلب ارحل يا سيسي. الدول في حالة حرب يجب علينا كمصريين ان نشكر الله على نعمة الامن والامان والتحلي بالصبر في هذه الأيام وندعو الله بأن يحفظ لنا وطننا الغالي".