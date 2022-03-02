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السفارة الايرانية تواصل عملها في كييف

السفارة الايرانية تواصل عملها في كييف
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوكرانيا في بيان لها انها تواصل عملها في كييف وتتابع اوضاع الايرانيين المقيمين في اوكرانيا.

العالم - ايران

كما اكدت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيان لها ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف تواصل عملها هناك معربة عن اسفها لما ينشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة الاجواء في هذا المجال.

ونفت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها، خبر اغلاق سفارة ايران في كييف واكد انها تواصل عملها ونشاطها في الظروف الحالية في كييف وتتابع اوضاع الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا.

واعلنت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها عن نقل المجموعة الاولى من الايرانيين الى طهران في غضون الساعات القادمة عبر رحلة طهران- وارسو الخاصة.

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