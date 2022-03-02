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قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية

قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي اهمية حفظ وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، معتبرا ان احداث عالم اليوم تثبت بان فقدان القدرات الدفاعية على امل الحصول على الدعم من الاجانب يعود باضرار فادحة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء موسوي اليوم الاربعاء خلال مراسم تخريج الدورة الـ 31 للعمليات المشتركة والمركبة بجامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني وقال: ان احداث عالم اليوم تثبت بكل وضوح بان عزة واقتدار واستقلال وامن اي دولة وشعب تتحقق في ظل الاعتماد على الشعب وليس على الاجانب.

واضاف: ان احداث عالم اليوم اثبتت مدى الاضرار التي يمكن ان تلحق بالبلاد جراء فقدان القدرة الدفاعية على امل تلقي الدعم من الاجانب.

ونوه الى الفكر الثاقب للامام الخميني الراحل (رض) في الحفاظ على الجيش كساعد دفاعي قوي فضلا عن تاسيس الحرس الثوري والتعبئة لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اليقظة تجاه محاولات غرف افكار الاعداء الرامية الى إضعاف القوات المسلحة وفي المقدمة الجيش والحرس الثوري اللذين يشكلان الخط الامامي في الدفاع عن البلاد واضاف: ان شعبنا يعلم جيدا اي اهداف بغيضة وخيانية تكمن وراء المحاولات اليائسة التي يقوم بها الاعداء والمنافقون لاضعاف الجيش والحرس الثوري باستخدام النوافذ المقيتة للقنوات الفضائية والاجواء الافتراضية لتنفيذ الاهداف الشيطانية لنظام الهيمنة بزعامة نظام المافيا الاميركي للمساس باستقلال واقتدار البلاد.

واضاف: ان حفظ وتعزيز قدرات وجهوزية القوات المسلحة بتدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية والاقتدار الناجم عنه يعد انجازا منقطع النظير في ايران تحقق ببركة الثورة الاسلامية وفي ظل الجمهورية الاسلامية.

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قائد الجيش الايراني يؤكد اهمية تعزيز القدرات الدفاعية

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