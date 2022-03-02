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الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا

الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإمارات عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل.

العالم - الإمارات

وأكدت الحكومة الإماراتية على: "أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، وفق ما ورد في بيان الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فبراير الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن "هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية".

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