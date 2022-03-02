ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

العالم - البحرين

واستقبل ملك البحرين الذي تدعمه الرياض منذ 10 سنوات لاخماد الحراك الشعبي ضده، استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، يجري ملك البحرين مباحثات مع الملك السعودي تتناول العلاقات التي تجمع بين المملكتين، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب صحيف سبق السعودية قال ملك البحرين لحظة وصوله الرياض، أن "البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، مشيرًا إلى أن أمنيهما جزء لا يتجزأ".

وتساند الرياض ملك البحرين الذي يواجه منذ 2011 حراكا شعبيا في البلاد يطالب بالحرية والديمقراطية وهو ما يهدد العائلات الحاكمة في المملكتين على حد سواء، وطبع النظام البحريني في 2020 رسميا مع الكيان الاسرائيلي وهو ما يرفضه الشعب البحريني وخرجت تظاهرات مناهضة للتطبيع في مملكة البحرين أكثر من مرة قمعتها الاجهزة الامنية البحرينية، ووفقا لتصريحات مسؤولين بالخارجية البحرينية، فإن النظام البحريني يتعاون مع جهاز الموساد الاسرائيلي المسؤول عن اغتيال وتصفية العديد من مفكري وعلماء المسلمين حول العالم.