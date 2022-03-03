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حميدتي يلتقي رئيس المخابرات المصرية

حميدتي يلتقي رئيس المخابرات المصرية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

ناقش نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو مع وفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، مسار العلاقات السودانية المصرية.

العالم - السودان

وناقش اللقاء الذي عُقد بمطار القاهرة أثناء عبور طائرة نائب رئيس مجلس السيادة في طريقها من روسيا إلى البلاد، القضايا السودانية والحوار والتوافق بين أبناء السودان، وإعلاء صوت الحكمة والعقل.

وبحسب إعلام مجلس السيادة، امتدح حميدتي مواقف الحكومة المصرية الداعمة لاستقرار الشعب السوداني، لجهة أن البلدين يمثلان تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة، وأكد أن الجانب المصري أظهر اهتماماً متعاظماً بالأوضاع في السودان، الى جانب اهتمامه بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، فضلاً عن التعاون والتنسيق في القضايا كافة.

وأعلن حميدتي أنّ الطرفين بحثا قضايا مياه النيل الأبيض والتعاون مع دولة جنوب السودان بشأن التعاون حول قناة جونقلي.

وأكد حميدتي، أن مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان، موضحاً أنها تدعم استقرار الشعب السوداني وحل قضاياه سودانياً، وكشف حميدتي بأن وفداً مصرياً زار السودان الشهر الماضي والتقى الأطراف السودانية مدنيين وعسكريين، لدعم التوافق بين السودانيين.

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حميدتي يلتقي رئيس المخابرات المصرية