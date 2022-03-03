سفير الإمارات لدى واشنطن: العلاقات الإماراتية الأمريكية تمر باختبار

العالم - الإمارات

ونقلت وكالة "رويترز" عن العتيبة أن بلاده منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع كافة الدول والشركات، مشيراً إلى صعوبة إنتاج نظام دفاع يمكنه منع هجمات الطائرات المسيّرة.

وأضاف: "أشعر بالقلق إزاء وضع الولايات المتحدة التي أراها تزداد استقطاباً"، مؤكداً أن تعزيز وحدة الولايات المتحدة أفضل للعالم، "لكن هذا لا يحدث".

وتأتي تصريحات العتيبة في وقت تتكشف فيه خلافات في المواقف بين واشنطن وأبوظبي بشأن الموقف الإماراتي من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وامتنعت الإمارات مرتين عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها صوتت لصالح قرار مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.

وكان الكرملين الروسي قال إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أكد خلال اتصال مع الرئيس فلاديمبر بوتين هذا الأسبوع حق موسكو في حماية أمنها، فيما دعت الإمارات لحل النزاع سلمياً.

ويوم الأربعاء، نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين غربيين، أن هناك استياء و"خيبة أمل" من الموقف الإماراتي، الذي قالوا إنه نتيجة "صفقة قذرة بين أبوظبي وموسكو بشأن اليمن"، حسب الوكالة.

وتواصل الولايات المتحدة حشد العالم في مواجهة روسيا التي دخلت عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا اليوم التاسع، وسط تصاعد موجة العقوبات الدولية غير المسبوقة ضدها.