طالبان تطلق عملية تفتيش واسعة للمنازل في أفغانستان

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‏وقال صاحب منزل:"عمليات التفتيش نشرت الرعب والقلق لدى المواطنين خاصة اولئك الذين يخشون استهدافهم بسبب علاقاتهم مع النظام السابق بعد ان بدات من احياء شمال مدينة كابول وهي مناطق تقطنها اغلبية من الطاجيك".



لكن قادة طالبان يقللون من تلك المخاوف مؤكدين أن حملات التفتيش هدفها البحث عن الأسلحة والمجرمين لاسيما بعد ارتفاع معدلات السرقة وعمليات الخطف، والمتحدث باسم حكومة تصريف الاعمال الأفغانية قدم جرداً لنتائج العملية.

‏مجاهد اعلن كذلك اعتقال9 خاطفين و6 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وعشرات اللصوص في اطار العملية.

‏حملات التفتيش، سلام ذو خدين فبقدر ما تقوي السلطة دعائم حكمها وتربك خصومها قد تألب ضدها شرائح من المجتمع لا سيما في بلد متعدد القوميات والاعراق مثل افغانستان.

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