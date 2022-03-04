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الاحتلال يحكم بالاعتقال الاداري للشيخ دويكات والقيادي عمارنة

الاحتلال يحكم بالاعتقال الاداري للشيخ دويكات والقيادي عمارنة
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس للاعتقال الإداري لأربعة أشهر.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أنَّ سلطات الاحتلال نقلت الأسير دويكات إلى سجن مجدو عقب صدور الحكم بحقه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ودويكات المعروف بـشيخ الجبل يعرف بنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية، وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

كما حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة حماس الأسير الكفيف عز الدين عمارنة للاعتقال الإداري 6 أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الحكم على الأسير عمارنة، من يعبد جنوب جنين، صدر عن محكمة سالم العسكرية.

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