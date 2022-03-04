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مستشار الكاظمي يحدد سبب منع مقايضة النفط بالغذاء

مستشار الكاظمي يحدد سبب منع مقايضة النفط بالغذاء
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، عن فقرة قانونية تمنع العمل بمقترح مقايضة النفط بالغذاء، فيما حدّد البديل.

العالم - العراق

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الإدارة المالية النافذ لا يسمح بسياسات المقايضة بالنفط لما يرافق هكذا اتفاقات من مخاطر سعرية تفقد الإيرادات العامة حوكمتها".

وأضاف أنه "بسبب تلازم أزمتي الطاقة والمواد الغذائية عالمياً في وقت واحد، ربما تتجه مبيعات النفط الى عقود تجهيز الى مشترين بأولوية تضع مشتري النفط أمام توفير وتجهيز احتياجات البلاد من المواد الغذائية في الظرف الراهن وبأولوية أيضاً".

وتابع: "أعتقد أن هذا الأسلوب في التعاطي التجاري الذي يقوم على توفير منافع تجهيز بأولوية متبادلة هو الأنجح في الغالب بدلاً من المقايضة وأضرارها".

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