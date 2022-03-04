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السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا

السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية السنغالية، أنها استدعت السفير الأوكراني في دكار، يوري بوفاروف، احتجاجا على قيامه بدعوات لتجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا.

العالم _ افريقيا

وذكرت الخارجية في بيان أن منشورا على "فيسبوك" نشرته السفارة الأوكرانية في دكار يوم الخميس، دعا المتطوعين السنغاليين والمواطنين الأجانب في السنغال للانضمام إلى حربها ضد روسيا ووصفته بأنه "غير قانوني".

وقالت الوزارة: "استدعي السفير بوفاروف على الفور إلى الوزارة للتحقق من صحة هذا المنشور"، لافتة إلى أن السفير الأوكراني "أكد فعلا وجود الدعوة وتسجيل 36 مرشحا متطوعا".

وأعربت الخارجية السنغالية عن "إدانتها بشدة لهذه الممارسة التي تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة".

وطالبت الخارجية السنغالية، السفير الأوكراني "بسحب ذلك النداء على الفور ووقف أي إجراءات لتجنيد السنغاليين أو الأجانب من الأراضي السنغالية" مضيفة أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ أي قرار بناء على الوضع".

واختتمت الوزارة بالتشديد على أن "تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على الأراضي السنغالية غير قانوني ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

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شاهد بالوثيقة.. السنغال تتهم سفارة أوكرانيا بتجنيد مواطنيها كمتطوعين للحرب ضد روسيا

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