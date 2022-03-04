شاهد..معاناة متشردين لوس انجلس وابراج المدينة الفاخرة

العالم - خاص بالعالم

مئات بل آلاف الخيم التي تحوي آلاف المشردين، شوارع مظلمة وسيئة الإضاءة وأرصفة مزدحمة بالعتاد والنفايات، هذا المكان ليس في دولة نائية فقيرة او من بلدان ما يعرف بالعالم الثالث، انه في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر نفسها اكثر الدول تحضرا ورقيا وتقدما.

فظاهرة التشرّد وارتفاع حصيلتها شهريا وسنويا تمثل قضية رئيسية في شوارع لوس أنجليس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا وثاني أكثر مدن الولايات المتحدة اكتظاظاً بالسكان بعد مدينة نيويورك.

وقال سام ليكاردو هو عمدة سان خوسيه: "ليس سرا على أحد أننا نعاني من ويلات التشرد المخزية في هذا الوادي، عندما تفتح الوحدات السكنية، سيتمكن المستأجرون من العيش فيها مجانًا".

ويجول في شوارع المدينة وخاصة في أحياء سكيد رو التي تضم أكبر تمركز لمخيمات المشردين في الولايات المتحدة منذ عقود آلاف المتطوّعين لإجراء إحصاء سنوي حول المشرّدين الذين ازدادت اعدادهم في السنوات الأخيرة

.ويمثل الإحصاء جزءاً من شروط حددتها الحكومة الفدرالية للإفراج عن منح مقدمة للمنظمات المحلية التي تساعد المشردين، لكن مشكلة التشرد وبحسب خبراء أميركيين ليست قضية وطنية فقط، بل مشكلة أساسية لم تكن لدى القادة السياسيين رغبة في محاولة حلّها.



وقالت المديرة التنفيذية لهيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس هايدي مارستون: "هناك حاجة إلى خطط جريئة وعاجلة لإيواء الأشخاص في سكيد رو لكن معالجة العوامل العنصرية المنهجية التي خلقت هذا المكان تعني أننا بحاجة إليه لشق الطريق إلى الأمام، بدلاً من فرض خطط تزيد من تهميش أصوات المشردين".

وفي حين يُعتبر الارتفاع الكبير بأسعار الإيجارات والعقارات في كاليفورنيا أحد العوامل الرئيسية للتشرد تشير أحدث أرقام متوفرة إلى أنّ عدد المشردين الذي أُحصي عام2020 بلغ نحو 67 ألفا في لوس أنجليس وحدها من أصل نحو 10 ملايين نسمة ما يمثّل زيادة بنحو 13 في المئة مقارنةً بالعام الذي سبقه، وفيما تُظهر النيران التي يشعلها المشردون للتدفئة ظلال جرذان كبيرة تركض من مكان لتختبئ في آخر، تضيء أبراج 'المنطقة المركزية في لوس أنجليس' الفاخرة على بعد أقل من كيلومتر واحد.