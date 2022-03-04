الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-03-2022

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران... زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوبي البلاد

بوغدانوف وحداد يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة

روسيا تحجب عددا من وسائل الإعلام الغربية

'ستولتنبرغ' يدعو روسيا إلى وقف الحرب واستئناف الجهود الدبلوماسية

سيناتور أمريكي ينادي بقتل بوتين والسفير الروسي يرد

بالفيديو..هذا ما قاله إقبال رضوي عن الانفجار الانتحاري في باكستان