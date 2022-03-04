بلينكن يؤكد التزام أمريكا بفعل كل ما يلزم لوقف الحرب في أوكرانيا

العالم ـ الأميركيتان

وأبلغ بلينكن الصحفيين في بروكسل لدى دخوله اجتماعا مع نظرائه الأوروبيين "نواجه معا حربا من اختيار الرئيس بوتين.. حرب دون استفزازات ودون مبررات.. حرب لها تداعيات مفزعة على الناس.. على الأمهات والآباء والأطفال. نرى الصور على شاشات التلفزيون. يتعين أن تتوقف الحرب".

وأضاف بلينكن، بينما كان يقف بجانب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "نحن ملتزمون بفعل كل ما نستطيع كي تتوقف الحرب لذا فإن التنسيق بيننا أمر حيوي".

وقال إنه "إلى جانب الأخطار التي يواجهها الأوكرانيون فقد عرض الغزو الروسي للخطر المبادئ الأساسية التي أرسيت بعد حربين عالميتين وهي مهمة لحفظ السلام والأمن وهي "مبادئ ينتهكها الرئيس بوتين بشكل صارخ كل يوم".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.