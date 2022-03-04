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رفائيل غروسي: سأزور طهران للتباحث حول القضايا المتبقية

رفائيل غروسي: سأزور طهران للتباحث حول القضايا المتبقية
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أنه سيزور طهران لمناقشة القضايا المتبقية خلال محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين.

العالم - ايران

وذكر رفائيل غروسي زيارته لإيران في تغريدة اوردها على تويتر مساء الجمعة: أزور طهران للقاء مسؤولين إيرانيين غدا للتباحث حول الأسئلة المتبقية ".

ووصف المرحلة الحالية بالحرجة ، لكن تحقيق نتيجة إيجابية ممكن للجميع، على حد قوله.

وقال مصدر مطلع ، معلنا زيارة رفائيل غروسي: "وفقا للاتفاق ، سيزور رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية الذرية والوفد المرافق طهران ، يوم السبت 5 آذار / مارس".

وأضاف: "سيلتقي غروسي سيلتقي بالمسؤولين المعنيين ومن بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي لمناقشة استمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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