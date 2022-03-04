اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تداعيات سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا

العالم ـ أوروبا

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: تأكدنا أن منظومات السلامة والمفاعلات بالمنشأة النووية الأوكرانية لم تتضرر، مضيفا: بعثتنا إلى أوكرانيا إن تمت ستهتم فقط بأمن وسلامة المنشآت النووية.

وأعرب غروسي عن استعداده للسفر إلى تشرنوبيل للتشاور مع القوات التي تسلمت زمام الأمور فيها.

وأضاف: من غير الطبيعي سيطرة قوات عسكرية روسية على منشأة نووية في أوكرانيا، محذرا من تبعات الدفع نحو التصعيد في الأزمة الأوكرانية ودعى المجتمع الدولي إلى التحلي بالحكمة.

وقال المندوب الروسي: القوات الروسية تحمي حاليا زابوريجيا كما تحمي منشأة تشيرنوبيل، مؤكدا: هدفنا هو منع القوى الإرهابية في أوكرانيا من استغلال الوضع الحالي للقيام باستفزاز نووي.

وأوضح: مجموعة تخريب أوكرانية أضرمت النار في منشأة تدريب موجودة بالقرب من منشأة زابوريجيا.

وأضاف: مهتمون بصون السلامة النووية في أوكرانيا وقد اختبرنا مأساة تشرنوبيل، قائلا: تحويل ما حدث أمس إلى كارثة نووية يجعل منكم حماة للمتطرفين في أوكرانيا.

وصرح: عدد من الأجانب تم احتجازهم قسريا من قبل قوميين أوكرانيين ووصلتنا رسالة عن سيطرة القوميين على مركبات تابعة للأمم المتحدة ونريد شرحا لذلك.

وأعربت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة عن قلقها من أن الأوكرانيين يقبعون تحت التهديد، قائلة: العالم نجا بصعوبة الليلة الماضية من وقوع كارثة نووية.

وأضافت: ندعو السيد غروسي للقيام بترتيبات تضمن سلامة المنشآت النووية بأوكرانيا. ولقد شهدنا تصعيدا خطيرا يمثل تهديدا كبيرا لأوروبا.

وقالت: ندعو روسيا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وندعو الرئيس بوتين للتوقف عن هذا الجنون.

من جانبه قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: ندد بهذا الهجوم الذي استهدف مرفقا نوويا.

وأضاف: على روسيا أن تتوقف فورا عن عملها غير الشرعي والخطير في أوكرانيا وأن تعيد سلطة كييف على المنشآت النووية.

وقال: قد تكون نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا مدمرة لصحة الإنسان والبيئة، مضيفا: فرنسا والمكسيك تقدمان مشروع قرار لوضع حد للدراما غير الإنسانية في أوكرانيا.

وأكد مندوب الصين: الأزمة الأوكرانية تشهد تطورات معقدة ويجب نزع فتيل الحرب والعودة إلى مسار التسوية السياسية.

وقال: نشجع روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار شواغل الطرفين، مضيفا: يجب على المجتمع الدولي أن يتحلى بالحكمة ويتوخى نهجا دبلوماسيا.

وحذر مندوب الصين من تبعات الدفع نحو التصعيد في الأزمة الأوكرانية ودعى المجتمع الدولي إلى التحلي بالحكمة.

وقال المندوب الأوكراني: نجد كل يوم دليلا على أن الهجوم الروسي لا يستهدف أوكرانيا فحسب بل أوروبا والعالم بأسره، مضيفا: يبدو أن روسيا غاضبة لأن خططها لغزو سريع لأوكرانيا قد فشلت بالفعل.

وأوضح: لم يسجل أي تغيير في مستوى الإشعاعات النووية في زابوراجيا.

وقال: تعمد روسيا شن هجوم على منشأة نووية ينتهك جميع اتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب سحب جميع القوات الروسية من محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وصرح: حان الوقت لإغلاق أجواء أوكرانيا ولطرد روسيا من المؤسسات الدولية.