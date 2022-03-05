بن زايد يهاتف الرئيس الاوكراني زلنسكي

العالم-الامارات

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن آل نهيان بحث مع زيلينسكي "عددا من القضايا الإقليمية والدولية وذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية".

واطلع ولي عهد أبو ظبي من الرئيس الأوكراني "على آخر التطورات الجارية حاليا، مؤكدا "أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم".

وأشار آل نهيان إلى أن "دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية".

وأكد ولي عهد أبو ظبي "ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي".