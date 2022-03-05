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بكل فوقية وتمييز يدير الاعلام العالمي الحرب الروسية الاوكرانية

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

لطالما تغنى الاعلام العالمي دوماً بالحضارة وبالموضوعية وبالاخلاقية سقط بالضربة القاضية في ايام قليلة، فخرجت منه كل روائح العنصرية وكأن الحروب يجب ان تبقى في منطقة واحدة في هذا العالم، الذي تغاضى ولا يزال عن الجرائم التي طالت الشعوب العربية والاسلامية، وها هو اليوم يفتح الهواء متباكياً على الاوكرانيين لانهم ذووا بشرة بيضاء وعيون زرقاء.

خاص بالعالم

فظهرت العنصرية بأبشع صورها والتمييز بأبشع صوره ومصطلحاته فقط خلال ايام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

ممنوع ان تقع الحرب في مناطق اخرى عند ذوي البشرة البيضاء واصحاب الشعر الاشقر والعيون الزرق، بمعنى يجب ان تبقى الحروب في الشرق الاوسط وفي المناطق والشعوب الفقيرة او في افريقيا او في اي مكان آخر، لكن في اوروبا او في امريكا ممنوع ان تقع الحروب، وهذه العنصرية سقطت معها اعرق المؤسسات الاعلامية وليست سقوط عادي بل بالضربة القاضية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6072703

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