بكل فوقية وتمييز يدير الاعلام العالمي الحرب الروسية الاوكرانية

خاص بالعالم

فظهرت العنصرية بأبشع صورها والتمييز بأبشع صوره ومصطلحاته فقط خلال ايام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

ممنوع ان تقع الحرب في مناطق اخرى عند ذوي البشرة البيضاء واصحاب الشعر الاشقر والعيون الزرق، بمعنى يجب ان تبقى الحروب في الشرق الاوسط وفي المناطق والشعوب الفقيرة او في افريقيا او في اي مكان آخر، لكن في اوروبا او في امريكا ممنوع ان تقع الحروب، وهذه العنصرية سقطت معها اعرق المؤسسات الاعلامية وليست سقوط عادي بل بالضربة القاضية.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6072703