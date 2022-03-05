المرجع نوري همداني: جريمة بيشاور كشفت عن وجه المستكبرين وصنائعهم

العالم - ايران

وافاد الموقع الالكتروني للمرجع الديني آية الله نوري همداني ان سماحته وجه رسالة تعزية جاء فيها: ان النبأ المؤسف للتفجير في مراسم صلاة الجمعة في بيشاور بباكستان قد آلم قلوب الشعوب الحرة في العالم. هذه الجريمة الرهيبة كشفت مرة اخرى عن وجه المستكبرين وصنائع الاستكبار.

واضاف: انني اذ اندد بهذا العمل اللاانساني، اعبّر عن مشاعر العزاء والمواساة مع الشعب الباكستاني العزيز وآمل بان يتمكن في ظل الوحدة والتضامن من احباط مخططات العدو الرامية الى اثارة التفرقة بين المسلمين.

واعرب المرجع الديني نوري همداني عن ثقته بان هذه الدماء المراقة بلا وجه حق ستقوض سريعا اسس جور وظلم الظالمين، داعيا الباري تعالى بالدرجات العلى لشهداء الحادث والشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان تفجيرا ارهابيا استهدف صلاة الجمعة في مسجد للشيعة المسلمين في بيشاور بباكستان يوم امس ما ادى الى استشهاد اكثر من 55 شخصا واصابة 190 آخرين حالة بعضهم حرجة.