الأمم المتحدة تطلب 205 ملايين دولار لعملياتها في "تيغراي"

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "تناشد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جمع 205 ملايين دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية لأكثر من 1.6 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين بسبب الصراع في المناطق الشمالية من إثيوبيا (تيغراي)".

وأضاف: "من إجمالي مبلغ الـ 205 ملايين دولار، سيتم تخصيص 117 مليونا لتلبية احتياجات النازحين الإثيوبيين واللاجئين الإريتريين في عفار وأمهرا تيغراي بإثيوبيا".

وأردف: "بينما سيساعدنا مبلغ 72 مليون دولار في دعم اللاجئين الإثيوبيين في السودان، وسيتم تخصيص 16 مليونا للتأهب كجزء من تدابير الطوارئ لأي تدفق محتمل إلى البلدان المجاورة، ولا سيما جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان".

واندلعت الحرب بإثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي، للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع.