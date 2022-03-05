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نقل شحنة أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا بمرافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة

نقل شحنة أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا بمرافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل اعلام أمريكية عن ادخال الولايات المتحدة شحنة سلاح الى أوكرانيا تضمنت طائرات وصواريخ جافلين. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” ان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية رافق عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا خلال رحلة لم يعلن عنها.

العالم-الاميركيتان

من جانبه قال وزير الخارجية الامريكية “انتوني بلينكن” ان الحرب لم تسر كما كان يظن أو يخطط لها الرئيس بوتين، ونبحث دائما عن فرص للدبلوماسية والحوار وأضاف بلينكن في حديث لـ”بي بي سي” ان محادثات وفدي أوكرانيا وروسيا لا تسفر عن شيء، وسندعم أي خيار يريده الأوكرانيون. وأضاف بلينكن “لا نسعى لتغيير النظام في روسيا وعلى الشعب الروسي أن يختار قيادته ونعمل يوميا مع الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في أن تكون أكثر فاعلية في مواجهة الهجوم الروسي”.

وفي السياق بحث قائد هيئة الأركان المشتركة الأميركية مع نظيره البولندي انتشار القوات الأميركية لردع روسيا.

وقال البيت الأبيض ان ” كامالا هاريس” نائبة الرئيس ستزور بولندا ورومانيا الأسبوع المقبل لإظهار الدعم الأميركي.

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