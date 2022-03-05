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ايران.. تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الوطنية

ايران.. تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الوطنية
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

 اقيمت اليوم السبت برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد محمد رضا اشتياني"، مراسم تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الحديثة والمصنعة محليا؛ 7 منها في للقوة البرية، و منتجين في مجال الهجوم الجوي، ومنتج واحد للدفاع البحري.

العالم - ايران

وفي تصريحه بالمناسبة، هنأ "العميد اشتياني"، حلول شهر شعبان المعظم للعام 1434هـ، ولاسيما ذكرى ميلاد "سيد الشهداء الامام الحسين" عليه السلام.

كما ثمّن، جهود النخب العلمية والاخصائية بمنظمة الصناعات الدفاعية في ايران، من اجل تحقيق اهداف الجمهورية الاسلامية في الحصول على احدث التقنيات لتطوير وتدعيم البنية العسكرية والدفاعية للبلاد.

واكد وزير الدفاع ضرورة تزويد القطاع العسكري والدفاعي في ايران باحدث الاجهزة الذكية، قائلا : ان منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية، وفي اطار هذه الستراتيجية وضعت نصب برامجها رفع مستوى الاداء والفاعلية بجميع المعدات والاجهزة العسكرية المنتجة محليا، وبما يشمل الاسلحة الفردية والصواريخ والقنابل وغيرها من الاعتدة الدفاعية.

وعن المنتجات التي ازيحت الستار عنها اليوم، اكد العميد اشتياني، انها تهدف الى انجاز المهام الهجومية في شتى المجالات البرية والبحرية والجوية، وبتالي رفع المستوى الدفاعي والهجومي الايراني لمواجهة التهديدات المختلفة.

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ايران.. تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الوطنية