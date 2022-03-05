السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.."خوش فقير" تكتسح مواقع تواصل البحارنة من جديد؟

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج نقطة تواصل كافة القضايا والموضوعات التي علق عليها النشطاء البحارنة على كافة منصات التواصل الإجتماعي.

العالم - نقطة تواصل

يناقش البرنامج جميع الموضوعات التي علق عليها نشطاء البحارنة على فيسبوك وتوتير وانستغرام.

اشتهرت عبارت خوش فقير عام 2019 عندما صرح بها رئيس مجلس الشورى البحريني السيد على الصالح واستخف وسطح هموم المواطن البحريني الذي يعيش اليوم ضمن الحدود الدنية حتى ضمن خط الفقر بحسب آخر الإحصاءات الدولية.

نشطاء البحرين هذا الاسبوع "خوش فقير" كانت حدث المنصات الرقمية، تداولها من جديد وعلى قاعدة ذكر ان نفعت الذكرى.

وتداول نشطاء البحارنة مقطع فيديو كلام السيد على الصالح من جديد.

فقير ويشتري سيارة خوش فقير هذه العبارة رئيس مجلس الشورى في عام 2019 السيد على الصالح كانت حدث المنصات الرقمية ايضا على مدى سنتين لاستخفاف بهموم المواطن البحريني، ولكن يبدو ان هناك تطور وعلى خطى رئيس مجلس الشورى هناك اجراءات يتخذها نظام آل خليفة.

روابط ذات صلة

الوفاق تدين التفجيرات الارهابية في بيشاور وتعزي الشعب الباكستاني

وفد أكاديمي كويتي ينسحب من مؤتمر بالبحرين بسبب مشاركة صهيونية

شاهد..قانون العزل السياسي في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 زيارة هرتصوغ لتركيا.. الأهداف والتداعيات

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-03-2022

بن سلمان يسعى لاستبدال شركة أمريكية تشرف على تدريب 'الحرس الوطني'

جيش ميانمار يسحب الجنسية من كبار زعماء المعارضة

بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه

بوتين يؤكد على شروطه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا