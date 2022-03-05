شاهد.."خوش فقير" تكتسح مواقع تواصل البحارنة من جديد؟

العالم - نقطة تواصل

يناقش البرنامج جميع الموضوعات التي علق عليها نشطاء البحارنة على فيسبوك وتوتير وانستغرام.

اشتهرت عبارت خوش فقير عام 2019 عندما صرح بها رئيس مجلس الشورى البحريني السيد على الصالح واستخف وسطح هموم المواطن البحريني الذي يعيش اليوم ضمن الحدود الدنية حتى ضمن خط الفقر بحسب آخر الإحصاءات الدولية.

نشطاء البحرين هذا الاسبوع "خوش فقير" كانت حدث المنصات الرقمية، تداولها من جديد وعلى قاعدة ذكر ان نفعت الذكرى.

وتداول نشطاء البحارنة مقطع فيديو كلام السيد على الصالح من جديد.

فقير ويشتري سيارة خوش فقير هذه العبارة رئيس مجلس الشورى في عام 2019 السيد على الصالح كانت حدث المنصات الرقمية ايضا على مدى سنتين لاستخفاف بهموم المواطن البحريني، ولكن يبدو ان هناك تطور وعلى خطى رئيس مجلس الشورى هناك اجراءات يتخذها نظام آل خليفة.