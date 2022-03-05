بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه

العالم - العراق

وفي تصريح لوكالة "سانا" لفت وزير الموارد المائية رئيس الوفد السوري للمؤتمر تمام رعد إلى أهمية مشاركة سورية بالمؤتمر الذي سيشهد مباحثات بين الخبراء والمستشارين في مجال المياه وتغيرات المناخ موضحاً أن برنامج مشاركة الوفد السوري يتضمن لقاءات ثنائية مع وزير الموارد المائية العراقي حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتسخير الجهود المشتركة في المجال المتعلق بحصة سورية والعراق من مياه دجلة والفرات وتقاسم الضرر نتيجة حصول تغيرات مناخية في هذه الفترة.

وبين رعد أن اللقاءات ستتركز على خطوات تأسيس المركز البحثي المشترك الذي سيكون بمشاركة سورية بالتنسيق مع الجانب العراقي.

من جهته شدد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط خالد بتال نجم خلال افتتاح المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة وضع الدول لاستراتيجيات الأمن المائي داعياً إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومؤكداً أهمية التنسيق بين الدول لإدارة الأزمات وتقاسم الضرر.

بدوره نوه وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بأهمية التعاون بين جميع الدول المتشاطئة في تقاسم الحصص المائية من دون شروط مسبقة وضرورة تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المعنية بهذا الموضوع ووضع الخطط الفعالة مع الاستعانة بالمنظمات المتخصصة لدعم تنفيذ خطط تتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطني.

ودعا الحمداني إلى العمل المشترك على المستوى الإقليمي لتجنب الدول المزيد من التدهور والهجرات الجماعية والخسائر الاقتصادية والبيئية مؤكداً أهمية الحوارات الإقليمية والدولية لحل مشاكل المناخ والمياه والبيئة ودعم فرص التعاون لإدارة قطاع المياه وخاصة مياه الأنهر والمسطحات المائية المشتركة وتضافر الجهود وخاصة على المستوى العالمي لتحقيق أهداف التنمية العالمية بتحقيق التنمية المستدامة ووضع استراتيجيات للحد من تأثير التغير المناخي.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى السابع من آذار الجاري الى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم.