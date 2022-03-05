محافظ دمشق يقدم واجب العزاء لذوي ضحايا حريق مول لاميرادا

العالم - سوريا

ونقل محافظ دمشق تعازي الرئيس الأسد لذوي الضحايا وتمنياته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال المهندس العلبي: إن هذه الحادثة المؤلمة هزت مشاعر كل السوريين وآلمتهم جميعا ونحن معكم لنواسيكم ونشارككم أحزانكم فأبناؤكم هم أبناؤنا وإخواننا وعظم الله أجركم.

بدورهم عبر ذوو الضحايا عن شكرهم للرئيس الأسد على هذه اللفتة الكريمة ومواساته لهم والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

وشارك في تقديم واجب العزاء محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق ودرعا حسام السمان وحسين الرفاعي وقائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي للمحافظة واعضاء قيادتي فرعي الحزب بدمشق ودرعا.

وتوفي 11 شخصاً وأصيب 7 آخرون إثر اندلاع حريق في كامل مول الحمراء (لاميرادا) بدمشق فجر يوم الثلاثاء الماضي.