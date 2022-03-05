بيان مشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية

العالم - ايران

واتفق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا المثارة في الوثيقة GOV / 2021/52 بتاريخ (17 نوفمبر 2021) ) واضفاء الشفافية عليها على البيان المشترك أدناه .

اتفقت منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف حل القضايا على مواصلة تعاونهما، كما جاء في البيان المشترك المؤرخ (26 أغسطس 2020)، لتسريع وتعزيز التعاون والحوار بينهما.

في هذا الصدد اتفقت منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية على ما يلي:

1- ان تقدم منظمة الطاقة الذرية الايرانية تفسيرات مكتوبة تتعلق بتلك الأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية بشأن القضايا المتعلقة بالأماكن الثلاثة التي لم توجهها إيران للوكالة، إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة، بحلول (20 آذار / مارس ، 2022).

2. في غضون أسبوعين من تلقي التفسيرات الخطية للمنظمة والوثائق الداعمة ذات الصلة، تقوم الوكالة الدولية بمراجعة هذه المعلومات وتقديم أي أسئلة بخصوصها إلى منظمة الطاقة الذرية الايرانية .

3. في غضون أسبوع واحد من تقديم المعلومات إلى منظمة الطاقة الذرية الايرانية من قبل الوكالة الدولية تعقد الوكالة والمنظمة اجتماعا في طهران بخصوص أي أسئلة أخرى تتعلق بهذه المعلومات. وستعقد اجتماعات منفصلة بشان كل موقع.

4. يعتزم المدير العام للوكالة الدولية رفع تقريره إلى مجلس المحافظين في (يونيو 2022) من خلال تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه ومتابعة التقييم المناسب من قبل الوكالة.