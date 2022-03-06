فيروزنيا: ايران لن تسمح بانهيار لبنان امام الضغوطات الخارجية

العالم - لقاء خاص

استضاف قناة العالم الاخبارية سفیر ایران لدى لبنان السید محمد فيروز نيا، خلال برنامج لقاء خاص لمناقشة تطورات العلاقات الايراينة اللبنانية في وقت تمر بها ايران ولبنان مرحلة دقيقة ربما قادمة على متغيرات.

اليكم نص المقابلة:

العالم: في البداية مسار الدبلوماسية اللبنانية وتعاطيها، ما الاسس التي تتعاطى فيها الدبلوماسية في لبنان والتي تقودها حضرتك سعادة السفير في أزمة لبنان مع الدولة ومع الشعب اللبناني؟

فيروزنيا: بالنسبة للدبلوماسية الايرانية في لبنان ومسارها علاقتنا، مع لبنان علاقات متميزة وخاصة، في المستوى الرسمي والشعبي،و المتعلق بالمقاومة في لبنان، وفي كل المستويات هناك تقدم.

وتابع: بالنسبة للمستوى الشعبي، الدعم الايراني للشعب اللبناني مستمر في الكثير من المجالات، وبالنسبة للمقاومة الدعم الايراني مستمر وبالتاكيد سيزداد في الفترة القادمة، وبالنسبة للدبلوماسية الرسمية مع الحكومة اللبنانية ايضا، في الاشهر الماضية، كان هناك تواصل وزيارات متبادلة بين البلدين، زار وزير الخارجية الايراني لبنان للتأكيد على استعداد ايران للدعم والتعاون مع الحكومة اللبنانية في كل المجالات، و ايران قدمت دعوة للوزير الخارجية اللبناني بوحبيب لزيارة ايران، وقبل ايام زار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني لبنان خلال ايام الفجر الثقافي في لبنان، بعد عدة سنوات، وكان الاستقبال من الشعب اللبناني كبير وحافل لفعاليات هذه الايام والاسبوع الثقافي الايراني. ونحن قدمنا دعوة لوزير الثقافة اللبناني لزيارة ايران في شهر مايو لافتتاح معرض الكتاب الدولي في ايران.

وفي كافة المجالات نحن على تواصل مع الحكومة اللبنانية والوزراء اللبنانيين، انا التقيت مع وزير الاشغال اللبنانية الوزير حمية وكان هناك نقاش، بالنسبة لمجالات التعاون بين لبنان وايران في اطار مهمات وزارة الاشغال وهناك مشاريع طرحت وقدمت لنا ونحن قدمنا دعوة لوزير الاشغال لزيارة ايران لمتابعة هذه الملفات، في الكثير من المجالات هناك تقدم.

العالم: ماهي طبيعة المبادرات والطلبات التي تقدمت بها ايران للمساعدة في هذا المجال خاصة، على مستوى وزارة الاشغال؟

فيروزنيا: نحن على استعداد للتعاون والدعم في اي مرحلة ممكن تختلف عن المراحل الاخرى.

العالم: ليس هناك طلبات محددة؟

فيروزنيا: هناك مشاريع طرحت وقدمت، مثلا في مشاريع البنى التحتية في اطار وزارة الاشغال اللبنانية، ونحن بامكاننا في ايران ان ننجز هذه المشاريع في لبنان، عندنا تجارب كثير حتى في خارج البلد، والان هذه المشاريع قيد الدراسة، ونحن نتابعها.

العالم: التجربة الماضية لم تكن مشجعة في مايتعلق بطلب ايران في المساعدة هناك مشاريع كثيرة قدمت ولكن لم يكن هناك استجابة من الحكومة اللبنانية لها، هل في هذه المرحلة اختلفت ربما؟

فيروزنيا: مازال لايوجد تغيير في الموقف الرسمي اللبناني، هناك تحفظات ومخاوف.

العالم: ماهي المخاوف والموانع؟

فيروزنيا: هم يخافون من العقوبات الاميركية، وحتى في التصريحات الرسمية، يقولون لنا هذا، ولكن نحن نتابع هذه المسيرة، بالرغم من العقوبات والتدخلات والضغوط الاميركية. اعتقد يعني ممكن نتقدم مع الحكومة واللبنانية وهناك امل في الدوائر الرسمية اللبنانية ترفع العقوبات بعد الاتفاق بين ايران والاخرين في فيينا، ويفتح الطريق امام هذه المشاريع ونتعاون اكثر واكثر.

العالم: لماذا اميركا تمنع اي دولة من تقديم المساعدة الان للبنان، ليس فقط ايران، يعني اي دولة تريد تقديم المساعدة للبنان، اميركا تمنع هذا وتشجع على المقاطعة وعدم تقديم اي مساعدات للبنان؟

فيروزنيا: مع الاسف هذا هو الموقف الاميركي، وهذا ليس سرا وهو موقف علني ورسمي، والولايات المتحدة لاتمنع التعاون بين ايران ولبنان بل هم يمنعون حتى علاقات التعاون بين البلدان العربية، الان بالنسبة لايستراد الغاز من مصر الى لبنان عبر سوريا، كان هناك عقوبات تحتاج الى اعفاءات واذن من الولايات المتحدة.

موقف الولايات هذا هو لدعم الكيان الصهيوني في المنطقة، وكل الترتيبات والمواقف والسياسيات الاميركية هي باتجاه دعم الكيان الصهيوني وامنها وسلطتها في المنطقة.

كل نشطاتنا مع لبنان مستمرة في اعلى المستويات، ولكن هناك تدخل، نحن سمعنا كثيرا ومعروف هذا التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وفي العلاقات اللبنانية مع الاخرين من قبل الولايات المتحدة وليس فقط من السفارة الاميركية في لبنان بل في دوائر القرار في الولايات المتحدة تسمتر هذه التدخلات في الشؤون اللبنانية وفي شؤون دول المنطقة.

هناك تدخلات، السفارة الاميركية معروفة تداخلتها في الشؤون اللبنانية، ولكن بالنسبة لنا، نحن اكدنا عدة مرات نحن لانتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وهذا لايوجد في سلوكنا، ليس في لبنان فقط انما في اي مكان اخر.

العالم: رغم هذه التاكيدات والتجارب المادية على الارض الا هناك حملة على الدور الايراني في لبنان، يتحدثون عن النفوذ عن السيطرة على الدولة ويتحدثون على احتلال ايراني من بعض القوى الداخلية في لبنان التي على خصومة مع المقاومة، رؤيتك لهذا، كيف يقول سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان عن هذا الاحتلال الايراني كما يدعون ويزعمون؟

فيروزنيا: هناك بعض البلدان احتجزوا رئيس الوزراء اللبناني لعدة ايام في عاصمتهم، ونفس البلدان تخلت عن دعم الشعب اللبناني للضغط على قرارها والتاثير على قرارها السيادي، وهناك ضغوط كثيرة والازمة المعيشية في لبنان ناتجة عن هذه الضغوط الاميركية والاخرين ضد الشعب اللبناني، هذا ليس من سلوكنا لا في لبنان ولا اي بلد آخر. نحن ندعم الشعب اللبناني، ندعم المقاومة ونقوا ونؤكد على هذه السياسية رسميا وبصوت عالي.

العالم: الدعم الايراني للمقاومة هو المشكلة بالنسبة للاخرين ولخصوم المقاومة في لبنان، ويعتبرون ان الدعم الايراني للمقاومة لحزب الله في لبنان هو الذي ادى الى ظهور هذه المشاكل والانقسامات الداخلية كما يزعمون؟

فيروزنيا: هذا دعم للمقاومة في لبنان دعم الشعب اللبناني دعم لبنان ودعم امن واستقرار في لبنان، ودعم لبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات للكيان الصهيوني وبالتاكيد هذه السياسة تستمر وتزداد، الدعم الايراني للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني، ليس الدعم الايراني فقط للمقاومة، نحن على استعداد على دعم الجيش اللبناني وللقوى الامن اللبنانية، على كافة المستويات في لبنان، ليس فقط هناك دعم للمقاومة ان تكون ذريعة للاعلام المعادي للمقاومة، هذه ادعاءات باطلة وفي اتجاه مصالح الكيان الصهيوني والجهات المعادية للمقاومة.

العالم: تحدثت عن الاستعداد لدعم الجيش اللبناني، الحكومات السابقة ايضا كان هناك استعدات ايرانية من اجل دعم الجيش اللبناني، اليوم دعم الجيش اللبناني برأيك ممكن اذا كان، هذا يؤدي الى تقوية الجيش ولمصلحة الاستقرار والامن في لبنان وحماية لبنان من الاعتداء الاسرائيلي؟ هل ممكن لايران ان تقوم بهذه الخطوة الان؟

فيروزنيا: نحن على استعداد، وكما اكدنا في السابق نؤكد من جديد على هذا الموقف، خاصة في الظروف الحالية في اطار التعاون بين الجيش الايراني والجيش اللبناني على كافة المستويات.

العالم: هناك اتصالات بشأن الامن؟

فيروزنيا: لا حتى الان لايوجد، ايضا في الظروف الحالية الصعبة في لبنان، وكما تعلمون هناك دعم للجيش اللبناني، دعم انساني، نحن في ايران ايضا على استعداد لهذا الدعم لو طلب منا، على كل حالنا نحن على استعداد في كل هذه المجالات وليس فقط للمقاومة.

العالم: هل المانع اميركي ايضا بالنسبة للجيش؟

فيروزنيا: بالتاكيد هم يمنعون.

العالم: سعادة السفير يتكلم الكثير في لبنان من مفسيرين ومحلليين يربطون الوضع والازمة اللبنانية بالوضع الاقليمي، ويعتبرون الصراع الاميركي الايراني الموجود حاليا في المنطقة هو الذي يؤدي الى تعقيد المشكلة في لبنان، رؤيتك سعادة السفير هل صحيح ان هناك رابط بين الصراع الاميركي الايراين وبين المشكلة في لبنان؟

فيروزنيا: لا، من جانبنا نحن لاننظر الى لبنان كساحة صراع بيينا وبين الاميركيان لا لبنان ولا اي بلد آخر، نحن لا نعتبره ساحة صراع بيينا وبين الاميركان، ولكن بالنسبة لدعم المقاومة ودعم الشعب اللبناني ودعم لبنان الشقيق في مواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيوينة نحن بالتاكيد ندعم الشعب اللبناني والمقاومة ولبنان رسميا وشعبا وعلى كافة المستويات، هذه سياسية مؤكدة ومعروفة، ممكن يعتبر الاخرين هذه السياسية وهذه المواقف ضدو مصالحهم، هذا شأنهم ولكن هذا بيننا وبين الشعب اللبناني وبين لبنان كبلد سيادته وقراراته ومصالحها. نحن قررنا هذا التعاون والدعم للشعب اللباني وللمقاومة اللبنانية امام التحديات، بالنسبة الازمة المعيشية ايضا، نحن اكدنا مرارا وتكرارا وبصوت عالي نحن لن نسمعح ان ينهار لبنان امام هذه الضغوط الخارجية وامام الازمات المتدافعة.

العالم: كان الموقف واضح في الموافقة على طلب السيد حسن نصرالله في مايتعلق بالمازوت والبنزين، برأيك المتغيرات الموجودة في المنطقة خاصة اذا كان الطرف الايراني جانب فيها، في مايتعلق بالاتفاق النووي او في مايتعلق في الحوار مع السعودية؟ هل ترى انه ايجابيات اي اتجاه طرفه ايران قد ينعكس ايجابا على الساحة اللبنانية، ان كان في الاتفاق النووي او بالحوار مع السعودية؟

فيروزنيا: عدة نقاط في هذه المواضيع، نحن في فيينا اكدنا بان المفاوضات في الملفات الاقليمية مع الجهات الاقليمية ليس مع الولايات المتحدة او الاخرين، اطار المفاوضات الاقليمية في المنطقة مع بلدان المنطقة ليس في اطار 1+5 او 1+4 هذا اولا.

لكن لو نصل الى اتفاق جيد ومستمر، بالتاكيدة الاتفاق في فيينا له تاثيرات ايجابية على الاجواء في المنطقة وللتعاون الاقليمي اكثر واكثر ولتخفيف السخونة في بعض الملفات.

أهم شيء بالنسبة للازمة اللبنانية، عدم التدخل من جانب الاميركان ورفع العقوبات الظالمة على كل شعوب المنطقة، هناك عقوبات على سوريا مثل قانون قيصر تزيد من مشاكل الشعب اللبناني وعلى اقتصاد اللبناني، لو ترفع هذه العقوبات ستفتح الطريق امام التعاون الاقليمي بين لبنان وسوريا ومصر والعراق والكثير من البلدان في المنطقة.

رفع القوبات عن ايران لاتكفي يجب ان يكون هناك رفع للعقوبات عن كافة بلدان المنطقة من سوريا ومن لبنان من ايران.

العالم: بالنسبة للحوار مع السعودية سعادة السفير؟

فيروزنيا: بالنسبة للحوار مع السعودية نحن نعتقد العلاقات الايراينة السعودية لصالح البلدين ولصالح المنطقة، وفي المفاوضات في بغداد بيينا وبين السعوديين نحن نتجه لتجديد وتطوير العلاقات ولا توجد مشكلة بيننا، بالنسبة لنا الاستمرار في هذا المجال، ولكن المفاوضات في بغداد حتى الان من جانببنا لم ندخل الى موضوعات اقليمية، طرحوا السعوديين ملف اليمن، ولكن نحن طرحنا موضوعات ثنائية بيينا وبين السعوديين.

العالم: يعني رفضتم ان يكون هناك ملفات اخرى غير العلاقات الثنائية؟

فيروزنيا: نعم حتى الان في المفاوضات بيينا وبين السعوديين ولم نطرح موضوعات اقليمية لا الملف اللبناني ولا ليمني ولا اي شأن اخر في المنطقة.

ولكن تحسين العلاقات بين ايران والسعودية بالتاكيد لصالح المنطقة وشعوب المنطقة ولتخفيف حدة التوترات في المنطقة، العلاقات بين السعودية وتطويرها يساعد.

العالم: ينعكس على لبنان ايجابا؟

فيروزنيا: طبعا في لبنان ايضا.

العالم: هل ستخف هذه الحملة الشرسة على الدور الايراني في لبنان؟

فيروزنيا: علينا ان لانبالغ في تاثيراتها.

العالم: في مايتعلق بالاستحقاق الدستوري في لبنان، استحقاق الانتخابات التي ستجري بعد شهرين ونصف تقريبا مارؤية ايران لهذه الانتخابات خاصة وايران معروف انها مرت بمرحلة انتخابات طويلة منذ انتصار الثورة الاسلامية حتى اليوم؟

فيروزنيا: الانتخابات البرلمانية في البنان في شهر مايو مرحلة مهمة في الحياة السياسية في لبنان والحياة المؤسسة في لبنان، المؤسسات الدستورية، انتخابات في البرلمان وبعدها تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية وخاصة في هذه الظروف التي يعيشها لبنان، ظروف صعبة جدا على الشعب اللبناني، لبنان يحتاج الى اصلاحات وقرارات مهمة وجهود جبارة للخروج من هذه الازمات، والانتخابات البرلمانية وبعدها تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية لازم تاتي في سياق خدمة الناس وفي اطار التسريع في هذه المهمات الصعبة التي يحتاج اليها الشعب اللبناني والدولة في لبنان، نحن ننظر للانتخابات القادمة في هذا الاطار، يعني محطة مهمة لخدمة الناس والجهود جبارة للخروج من الازمة المتشابكة ومتعددة الاطراف في لبنان، اصلاحات اقتصادية، لبنان يحتاج الان اصلاحات اقتصادية ونظام اقتصادي جديد والى قرارات مهمة لتحسين الظروف المعيشية للناس،نحن نعتقد أهمية الانتخابات القادمة في هذا الاطار.

العالم: الخصوم في لبنان يراهنون على هذه الانتخابات اذا حصل فيها تغيير ستقلص النفوذ الايراني في لبنان مارأيك؟

فيروزنيا: انا اعتقد ان هذه اوهام اكثر مما تكون واقعا للامور في لبنان، على كل حال نحن ننظر للانتخابات القادمة في اطار محطة من المحطات اساية لخدمة الشعب اللبناني وللخروج من الازمة المعيشية للناس.

العالم: رؤيتكم سعادة السفير في اطار العمل الدبلوماسي الذي تقوم به في لبنان، مستقبل لبنان، حقيقة مات فضلتم به من قبل قليل هو امال، ولكن هل ترى برؤيتكم المسقبلية بان لبنان قادم على تعقيد ام حلول برأيك؟

فيروز نيا: انا اعتقد هناك امكانية كبيرة للحلول وللخروج من الظروف الصعبة ومن الازمات، انا قلت حتى لزملائنا الدبلوماسيين، انا لست متشائما بالعكس هناك مجال للتفاؤل، هناك امكانية، شعب لبنان شعب عريق، هناك امكانيات ممكن، لبنان الان يحتاج الى الوحدة والوطنية والتضامن والتلاحم الشعب والرسمي وكل المكونات السياسية والمكونات الاجتماعية، بالوحدة الوطنية والتضامن الشعبي وتلاحم كل المكونات الشعبية والسياسية والدعم الاصدقاء والاشقاء في المنطقة ممكن، هناك امكانية لتحسين الظروف وللخروج من هذه الازمات ولمستقبل افضل للشعب اللبناني، الشعب اللبناني شعب عريق له تاريخ طويل وتجارب عديدة وكثيرة.