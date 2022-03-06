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مغردون بعد سقطة ابن سلمان: لن يصبح ملكا مهما حاول!

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

حصل ما كان متوقعا.. السعودية تفتح الباب امام التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفي مقابلة مع مجلة ذا اتلانتيك اعتبر ان الكيان الاسرائيلي ليس عدوا بل حليف محتمل، والباقي لا يحتاج الى الكثير من التفكير.

خاص بالعالم

طبعا تصريحات ولي العهد السعودي كانت محل تعليقات الكثير من الناشطين. فقد كتبت "شام من فلسطين": هذه السقطة ليست الأولى للمملكة في طريقها نحو التطبيع، لكنها تتسق مع التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي "تغزل" فيها بكيان الاحتلال ووصفه بأنه حليف محتمل وليس عدو.

"السيد سامي خضرا" علق بدوره: كل ما قاله محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة الأتلانتيك كلام معلوكٌ لا قيمة له ولا يملك تأثيرا فيه الأساس في كل هذه المقابلة هو قوله "إسرائيل حليف مُحتمل" فكل هذه المقابلة كانت من أجل إيصال هذه الرسالة.

اخيرا مع "عامر الزبيدي" الذي كان له هذا الرأي: بن سلمان بدأ يدرك أن وقت محاسبته أمريكيا اقترب جدا. فبعد انتهاء بايدن من بوتين الدور القادم عليه. بن سلمان لن يصبح ملكا. مهما حاول إن يظهر نفسه بأنه منفتح وبالاضافة إلى تودده إلى إسرائيل لن يجدي نفعا.

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