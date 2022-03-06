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شعار السيد نصرالله بعد اعادة بوصلة الانتخابات النيابية بلبنان

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

باقون نحمي ونبني.. شعار اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للحملة الانتخابية للحزب في الانتخابات التشريعية بعد نحو شهرين. السيد نصرالله اشار الى طريقة عمل الحملة الانتخابية للحزب في مختلف المناطق اللبنانية.

خاص بالعالم

تفاعل كبير وواسع مع شعار باقون نحمي ونبني. تغريدة من "علي حمية" الذي كتب: حزب الله من بدايته قام بتصحيح ما ارتكبه غيره من دمار وخراب للبنان. اعاد البوصلة والوجه الحقيقي للبنانيين ولم يدعهم تحت وصاية المحتل الذي اتى به العملاء، ما لم يعجب الكثيرين مما اعتبروا انفسهم بالمعركة ضده وهم يحاولون ان يستغلوا الانتخابات كي يعيدوا الوجه الاسود.

"سلطان" ايضا علق: لمن يسأل عن برنامج مرشحي حزب الله في الانتخابات النيابية فلينظر لأضرحة شهدا ئنا، فلينظر لعوائلهم. الا يكفي قدر هذا العطاء؟

ونختم مع "آية القاضي" التي كتبت: في الموضوع الإنتخابي، لا يحتاج حزب الله أن يبرز إنجازاته المحلية، أو تضحياته عبر التاريخ وأعماله المستقبلية. إنّ حزبًا كظم غيظه عندما نُعت بأبشع الصفات والتهم من أجل الحفاظ على كرامة البلد والناس، لن نتردد يومًا بتقديم أنفسنا قربانًا له، فكيف بأصواتنا؟

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