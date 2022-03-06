سوريا تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال

العالم-سوريا

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت في بيان، الخميس الماضي، أن الحملة تهدف إلى الوصول لنحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات مؤكدة أنها أتمت كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات ويشارك بتنفيذ الحملة نحو 10210 عمال صحيين.

وأكدت الوزارة ان اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوفر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.