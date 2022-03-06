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سوريا تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال

سوريا تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت وزارة الصحة السورية اليوم الاحد حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2022 ضد شلل الأطفال وتشمل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

العالم-سوريا

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت في بيان، الخميس الماضي، أن الحملة تهدف إلى الوصول لنحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات مؤكدة أنها أتمت كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات ويشارك بتنفيذ الحملة نحو 10210 عمال صحيين.

وأكدت الوزارة ان اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوفر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.

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