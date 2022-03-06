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قائد الثورة الاسلامیة يؤكد على ضرورة تطوير الطاقة النظيفة في البلاد

قائد الثورة الاسلامیة يؤكد على ضرورة تطوير الطاقة النظيفة في البلاد
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قام سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي بغرس شتلة في حديقة مكتبه بمناسبة اسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة.

العالم - ایران

واكد سماحة قائد الثورة الاسلامية على ضرورة ان يؤخذ تطوير الطاقة النظيفة في البلاد على محمل الجد.

وقال اية الله الخامنئي بمناسبة اليوم الوطني للتشجير وأسبوع الموارد الطبيعية : إن تطوير الطاقة غير الأحفورية مثل الطاقة النووية التي يتزايد استخدامها في العالم وتتجه دول منطقتنا نحوها، وكذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

ووصف قائد الثورة الاسلامية النبات الحي بأنه راحة النفس والحفاظ على الجسد البشري ومصدر صالح وشامل للبشر ، مضيفا: لهذا السبب فإن تدمير الغابات والبيئة هو تدمير للمصالح الوطنية.

وقام سماحة اية الله خامنئي صباح اليوم الأحد بزراعة شتلتين من الفاكهة ، بمناسبة يوم غرس الأشجار وأسبوع الموارد الطبيعية.

ويصادف يوم 5 مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة حيث يشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقوم الناس بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات وجميع أنحاء المدينة.


يتبع

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