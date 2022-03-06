الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-03-2022

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد 'دواعش' تدربوا في 'قاعدة التنف'.. هل تتحضر الفصائل الموالية لتركيا للتوجه إلى أوكرانيا؟

الأزمة في سوق الطاقة وتأثيرها علی المحادثات النووية

ابن سلمان والتطبيع وإغتيال الرئيس بوتين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-03-2022

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء عمليتها الخاصة بأوكرانيا

'خضار قاتلة'..ترفع أكلها خطر الإصابة بسرطان المعدة!