الأزمة في سوق الطاقة وتأثيرها علی المحادثات النووية

العالم - ما رأيكم

ويعتبر باحثون بالشؤون الدولية ان المفاوضات النووية باتت في المتر الاخير من المسابقات، وهو المتر الأصعب.

ويقول باحثون بالشؤون الدولية ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران، تعتبر خطوة اضافية للعودة الی الاتفاق النووي.

ويؤكد باحثون بالشؤون الدولية ان غروسي تحدث بتصريحات عالية النبرة قبل التوجه الی ايران وتكلم عن حزم ودقة والبحث عن اجوبة عن مجموعة امور، لكن الاجواء التي تلت زيارته في طهران، كانت ايجابية فقد كان احتمال لقائه بوزير الخارجية الايراني، وقد التقی به وهذه هي مؤشرات عن حل شئ ما في هذه الزيارة.

ويوضح باحثون بالشؤون الدولية ان ايران تطالب بثلاث امور بشكل اساسي وقد تم حل احد اضلاعها، ايران طالبت بموضوع الضمانات والعقوبات وموضوع الوكالة، وقد تم حل موضوع الوكالة.

و زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران لبحث مسائل مفصلية في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي التي يخيم عليها تفاؤل حذر بتفاهم وشيك.

وتأتي زيارة مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في وقت تجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

ويؤكد باحثون سياسيون ان تطورات الوضع في اوكرانيا جعلت الغرب بحاجة الی تسريع التوصل الی نتائج في المحادثات النووية مع ايران.

ويقول باحثون سياسيون ان سوق الطاقة، يشهد أزمة لاسابقة لها، لذلك الغربيين ليسوا فقط مقتنعين بل مضطرين للنزول عند مطالب ايران في المحادثات النووية.

ويوضح باحثون سياسيون ان مطالب ايران، مطالب مشروعة فهي تطالب بعدم الحديث منذ الان عن أي عقوبات وتؤكد علی ضرورة مراعاة حريتها في التعاملات التجارية العالمية.

ويعتبر باحثون سياسيون ان الظروف الحالية جعلت ايران متأنية ولاتهرول نحو الغرب، في حال ان الغرب، بحاجة الی الاتفاق مع ايران.

ويؤكد سياسيون ايرانيون ان ايران اخذت درساً من توقيع الاتفاق مع الاطراف الغربية بعدما مزقت الولايات المتحدة الاتفاق بشكل احادي، لهذا تؤكد في هذه الجولة من المحادثات النووية علی ضرورة اعطاء ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق من اجل العودة اليه.

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