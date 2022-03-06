خسائر فادحة للعدوان ومرتزقته في الحدود

العالم - المشهد اليمني

وقالت مصادر عسكرية إن عدد القتلى والجرحى تجاوز السبعين اغلبهم من المرتزقة السودانيين هذا بينما سيطرت القوات اليمنية على مناطق عديدة في منطقة حرض وقطعت امدادات قوى العدوان في منطقة ميدي.

الى ذلك واصل العدوان الاماراتي السعودي قصفه للمدن والقرى اليمنية حيث اظهرت احصائيات يمنية أن القصف الجوي والبري ادى الى استشهاد واصابة اكثر من ثمانين مدنيا في القرى الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين ويقول المواطنون إن السعودية تهدف الى تهجير اكثر من مئتي الف مواطن من القرى الحدودية هذا بينما شددت دول العدوان من حصارها حيث انعدمت المشتقات النفطية بشكل كامل ما ادى الى توقف العديد من المؤسسات الخدمية منها المستشفيات.

ضيوف الحلقة :

الاعلامي اليمني بندر الهتار

الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان