محتجون يمنيون يغلقون منفذ الشحن الحدودي في المهرة

العالم- اليمن

وأكد المحتجون بأنهم سيواصلون إغلاق المنفذ والاستمرار بالاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وطالب المحتجون “حكومة هادي” العدول عن قرارها برفع رسوم الجمارك ما يقارب 300٪، انعكست على الأوضاع الحركة التجارية والاستثمارية.

ورفع المحتجون لافتات تجسد معاناتهم جراء تلك القرارات التي يصفونها بالجائرة، بعد تنفيذهم وقفات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية.

ورفعت “حكومة هادي” سعر التعرفة الجمركية في أغسطس 2021م، من 250 ـ 500 ريال في كافة الموانئ والمنافذ الجمركية، الأمر الذي اعتبره مراقبون اقتصاديون عملية ممنهجة تضاعف من استهداف وتجويع أبناء الشعب اليمني.