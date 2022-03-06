الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محتجون يمنيون يغلقون منفذ الشحن الحدودي في المهرة

محتجون يمنيون يغلقون منفذ الشحن الحدودي في المهرة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أغلق العشرات من المحتجين في اليمن، اليوم الأحد، منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان، احتجاجا على الرسوم الجمركية الجائرة على التجار.

العالم- اليمن

وأكد المحتجون بأنهم سيواصلون إغلاق المنفذ والاستمرار بالاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وطالب المحتجون “حكومة هادي” العدول عن قرارها برفع رسوم الجمارك ما يقارب 300٪، انعكست على الأوضاع الحركة التجارية والاستثمارية.

ورفع المحتجون لافتات تجسد معاناتهم جراء تلك القرارات التي يصفونها بالجائرة، بعد تنفيذهم وقفات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية.

ورفعت “حكومة هادي” سعر التعرفة الجمركية في أغسطس 2021م، من 250 ـ 500 ريال في كافة الموانئ والمنافذ الجمركية، الأمر الذي اعتبره مراقبون اقتصاديون عملية ممنهجة تضاعف من استهداف وتجويع أبناء الشعب اليمني.

روابط ذات صلة

قاعدة إسرائيلية بالمهرة والسعودية تشكل مليشيات جديدة 

فضيحة سعودية.. انشاء قاعدة إسرائيلية في جنوب اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الدولة الليبي يعلن عن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية

بلينكن: لدى الأوكرانيين خطط لن أخوض في تفاصيلها لضمان استمرارية الحكومة

محتجون يمنيون يغلقون منفذ الشحن الحدودي في المهرة

قرار الحكومة المصرية بشأن السياح الأوكرانيين يشعل مواقع التواصل!

أوليانوف: زيارة غروسي لإيران كانت ناجحة

مسؤول لبناني ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية