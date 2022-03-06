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أوليانوف: زيارة غروسي لإيران كانت ناجحة

أوليانوف: زيارة غروسي لإيران كانت ناجحة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإيران بانها كانت ناجحة.

العالم - إيران

وكتب الدبلوماسي الروسي تغريدة على تويتر قال فيها: يوم أمس كانت زيارة رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، ناجحة للغاية، اتفق الجانبان على خطوات محددة تهدف إلى حل قضايا الضمانات المتبقية في غضون فترة زمنية معقولة، إنجاز عظيم!

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي صرح بعد عودته من طهران،، أن مراقبة المواقع النووية الإيرانية ستستمر، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة في طهران وينتظر عودة إيران الكاملة إلى الاتفاق النووي.

وأعرب غروسي عن اعتقاده بان وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان سيتوجه إلى فيينا لإنهاء المحادثات النووية.

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