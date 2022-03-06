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العراق.. منخفض جاف ورياح نشطة مثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة

العراق.. منخفض جاف ورياح نشطة مثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أشرت الارصاد الجوية العراقية، اليوم الاحد، تقدم المنخفض الجوي الخماسي الى البلاد خلال الساعات المقبلة.

العالم - العراق

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على "الفيسبوك" انه :" مع تقدم المنخفض الجوي الخماسيني، هناك انتشاراً واسعاً للسحب شمال العراق وايضا تتجه لباقي المدن تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث تقع تحت التاثير المباشر للمنخفض الجاف".

توقع "نشاط الرياح الجنوبية الليلة في بادية الجنوب وذي قار والسماوة وايضا في واسط ثم تتبعها البصرة وميسان وذي قار وباقي مدن الفرات الاوسط، على ان تتحول الى شمالية غربية نشطة نسبيا خلال نهار يوم الاثنين".

واوضح عطية "هذا النشاط الذي يصل سرعته الى 70 كم بالساعة، ومن ثم يتحول، ويتسبب تصاعدا للغبار وموجات غبار في المناطق الصحراوية مما يقلل من مدئ الرؤية الافقية".

كما توقع "هطول زخات رعدية من الامطار معتدلة الشدة في مدن منطقة كردستان ونينوى وكركوك، الليلة ولغاية صباح الاثنين ويكون خفيفاً في صلاح وشمال الانبار وديالى ومتفرق في العاصمة بغداد، وربما تشمل بعض التكونات الممطرة مناطق متفرقة من مدن الجنوب و الفرات الاوسط ، يصعب تحديدها".

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